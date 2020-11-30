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Yangın mağduru Suriyeli aileye yardım

Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinde yangın çıkan Suriyeli aileyi Kozanlı iş insanları sahip çıktı.

ADANA 30.11.2020, 15:43
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Yangın mağduru Suriyeli aileye yardım
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Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinde yangın çıkan Suriyeli aileyi Kozanlı iş insanları sahip çıktı.

Yangında evde yanacak bir eşyanın dahi olmaması, soğuk havada küçük çocuklar ve anenin kucağındaki bebeğin ayak yalın olması iş insanlarını harekete geçirdi.

Olayı televizyon ve sosyal medyadan gören ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen ilçedeki duyarlı iş insanları aileye battaniye, ayakkabı, gıda maddesi ve yatak gibi çeşitli yardımlarda bulundular. İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Bozdemir hayırsever vatandaşların yaptığı yardımları Suriyeli aileye ulaştırdı. Kozanlı hemşerilerinden kendilere uzanan yardımı gören Suriyeli anne ise duygulu anlar yaşadı.

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da yangında zarar gören Suriyeli aileye yardım için harekete geçildiği kaydedildi.
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