Vali Elban: "Vaka sayılarında önemli oranda azalma görüyoruz"

Adana Valisi Süleyman Elban, korona virüsle ilgili alınan tüm tedbirlerin uygulanması sonucu vaka sayılarında önemli oranda azalma gördüklerini söyledi

Vali Elban, Adana’nın ilçelerinin genel durumunu değerlendirmek üzere vali yardımcılarıyla ve kaymakamlarla bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçelerde gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini kapsayan tüm kamu hizmetleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Vali Elban, il genelinde yapılan faaliyetler hakkında aldığı bilgilerin ardından yaptığı değerlendirmede “Bizler daima vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda ve daha iyi hizmet alarak yaşamalarını sağlamak amacıyla görevimizi yürütüyoruz. Bu sebeple ilimiz adına gerçekleştirdiğimiz en ufak bir çalışma dahi çok mühim” diyerek vali yardımcılarının ve kaymakamların 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutladı.

Kenti geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları ilin tüm ilçelerine yönelik yaptıklarının altını çizen Vali Elban, “Adana’da ikamet eden tüm vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yerine getirmek, ilçelerimizdeki yatırımları istenilen şekilde tamamlayarak eksiklikleri gidermek amacıyla çalışmalarımızı daima titizlikle yürütmeliyiz. Bizler burada devletimizin temsilcisiyiz ve görevimizi de bu bilinçle layıkıyla yürütmeliyiz” dedi.

İlçelerin koronavirüs salgınındaki güncel durumlarının da değerlendirildiği toplantıda, virüsün yayılımını engellemek ve il genelinde görülen vaka sayılarını daha da düşürmek amacıyla alınan tüm tedbirler gözden geçirildi. Vali Elban, kaymakamlardan süreci titizlikle yönetmeyi sürdürmelerini isteyerek, “Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlıklarımız ve Bilim Kurulumuz tarafından alınan tüm kararları ilimiz genelinde uygulamamız sonucunda ilimizde görülen vaka sayılarında önemli oranda azalma görüyoruz. Mücadelemize 2021 yılında da aynen devam edeceğiz ve inşallah bu süreci bir an evvel sona erdirecek, pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarımız maske takmalı, fiziki mesafesini korumalı, kişisel hijyenine önem vermeli ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymalı. Bizler de ilçelerimizde korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.