Vali Elban: "Adana’nın tarihi dokusunu ön plana çıkaracağız"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’nın köklü geçmişiyle birçok kültürel ve tarihi güzelliği bünyesinde barındırdığını belirterek "Bu tarihi dokuyu gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız" dedi.

Vali Elban, Adana’nın önemli vakıf kültür varlıklarını ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundu.

İlk olarak Ulu Cami ve Ramazanoğlu Konağı’nda incelemelerde bulunan Vali Elban, ardından Tepebağ bölgesindeki tarihi alanları ziyaret etti.

Tepebağ bölgesinde, Tuz Hanı Çarşısı, restorasyon çalışmaları devam eden Bakımoğlu Mescidi, ekspertiz çalışması devam eden eski çevik kuvvet binası, rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanarak ibadete açılan Cafer Paşa Camii ve Hacı Yunus Ağa medresesine ait alanları ziyaret ederek tarihi yapılar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Elban, Adana’nın köklü geçmişiyle birçok kültürel ve tarihi güzelliği bünyesinde barındırdığını söyledi. Vali Elban, “Adana’mızın sahip olduğu bu değerlerin bizlere bırakılmış birer emanet olduğu bilinciyle çalışacağız ve bu tarihi dokuyu gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız.” dedi.

Adana’nın tarihi dokusunu daha da öne çıkarmanın çok önemli olduğuna değinen Vali Elban, bu tarihi dokunun kentin turizm potansiyeline katkıda bulunacağını vurguladı. Kentin tarihi değerlerini, kültürel varlıklarını öne çıkartmak gayreti ve uğraşı içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Elban “Adana’mız her alanda olduğu gibi turizm alanında da güzel yerlerde olmayı hak ediyor. Bizler tüm paydaşlarla el ele vererek kentimizin tarihi dokusunu ön plana çıkaracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi ve Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Gözde Ramazanoğlu’nun da katıldığı inceleme ziyareti, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.