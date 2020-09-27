banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!
Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes
Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes
Google Pixel 5 Lansman Tarihi Açıklandı!
Google Pixel 5 Lansman Tarihi Açıklandı!
Beşiktaş JK ve Scoutium yeni yetenekler için güçlerini birleştirdi
Beşiktaş JK ve Scoutium yeni yetenekler için güçlerini birleştirdi

Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı

ALTINORAN DÜŞÜNCE VE SANAT DERNEĞİ BAŞKANI DR. S. HALUK UYGUR, “FOTOĞRAFİK DÜŞÜNME TARİHİ” KİTABINI YAYINLADI.

ADANA 27.09.2020, 09:25
2
Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, “Fotoğrafik Düşünme Tarihi” kitabını yayınladı.

Uygur, binlerce yıldır süren düşünme faaliyetinin biriktirdiklerinin, günümüz fotoğrafik bakışına etkisini incelediğini belirterek,

"Bu yeni kitabım, fotoğraf tarihini, fotoğraf makinesinin teknik tarihi ötesinde, bir "düşünme tarihi" olarak ele alıp, diğer disiplinlerle etkileşimiyle birlikte değerlendirdiğim bir hazırlığın ürünü. Bu yönüyle; fotoğraf tarafından bakılıp, tüm düşünme tarihine kısa bir göz atış olarak kabul edilebilir” dedi.

Karahan Yayınları tarafından yayımlanan çalışmanın tasarımını E.Kuzey Akten’ın yaptığını belirten Uygur, ”Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Ahmet Karataş, değerli dostlarım Ali İhsan Ökten ve Gülsüm Ünal düzeltmelerde önemli katkılarda bulundular. Etem Çalışkan da değerli önerileriyle kapağın tasarımında E.Kuzey Akten’e destek oldu. Ulusoy Matbaası ise çok titiz bir çalışmayla baskıları gerçekleştirdi.Yaklaşık 20x29 ebadında 152 sayfa olan kitap önümüzdeki haftadan itibaren raflarda olacak. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Sheffield United 2 0
20. Fulham 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Osasuna 2 3
10. Cádiz 2 3
11. Huesca 3 2
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0