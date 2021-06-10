Uluslararası Gamification Projesi tamamlandı

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olduğu Gamification adlı projenin tamamlandığı bildirildi.

Türkçe karşılığı oyun oynamak anlamına gelen Gamification adlı projede Mersin’de Kurulu bulunan Mesleki Girişimciler Derneği (Megider) yürütücü olarak yer aldı.

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye’den Dalya Ajans, Yunanistan’dan DIAN Training Center, Portekiz’den Make It Pedagogical ve Romanya’dan Universitatea Politehnica Din Bucuresti adlı kobilerin ortak kuruluşlar olarak bulunduğu proje tamamlandı.

Projenin tamamlanmasıyla ilgili bilgiler veren yetkililer, “Proje ortak ülkeleri 2 yıl boyunca deneyimlerini biraraya getirerek bir ‘Oyun ve Oyunlaştırma Eğiticileri için Eğitim Kursu’ hazırladılar. Eğiticiler projenin web sitesinde tasarladıkları uzaktan eğitim sistemi Moodle aracılığıyla öğreticilere verdikleri kurslarda yenilikçi planlar ve uygulamalar hazırlama fırsatını bulacaklar. Kursun içeriğinde 21.yy eğitmen modelinin kullanabileceği e-öğrenme, ters-yüz öğrenme, öğrenme alanları, arttırılmış gerçeklik, mobil araçlar aracılığıyla öğrenme ve değerlendirme, dijital hikaye anlatımı gibi oyunlaştırma ve oyun yoluyla öğrenme teknikleri hakkında bilgilere yer verildi” ifadelerini kullandılar.

Projeyle ilgili Adana’da gerçekleştirilen seminer sonunda kurs gören eğiticiler ile emeği geçenlere birer teşekkür belgesi verildi.