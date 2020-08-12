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Tümgenerallerden Vali Elban’a ziyaret
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GENELKURMAY HAREKAT BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN ADANA 6. MEKANİZE PİYADE TÜMEN VE GARNİZON KOMUTANLIĞINA ATANAN TÜMGENERAL LEVENT ERGÜN İLE ADANA'DA GÖREV YAPMAKTAYKEN ERZURUM 9. KOLORDU KOMUTANLIĞINA ATANAN TÜMGENERAL ERHAN UZUN, VALİ SÜLEYMAN ELBAN’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.
ADANA 12.08.2020, 11:57
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevinden Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Levent Ergün ile Adana’da görev yapmaktayken Erzurum 9. Kolordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Süleyman Elban’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Elban, Tümgeneral Ergün ve Uzun’a yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Elban’a teşekkürlerini iletti.
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