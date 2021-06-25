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Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 123 sokak köpeği kısırlaştırıldı.

ADANA 25.06.2021, 11:36
Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 123 sokak köpeği kısırlaştırıldı.

Tufanbeyli Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Tatvan Belediyesi, Tufanbeyli Enerjisa Termik Santrali işbirliği ile kısırlaştırma ve aşılama faaliyetleri ilçede tamamlandı.

Toplamda 123 sokak köpeği kısırlaştırılıp kuduz, iç ve dış parazitlere karşı aşılanarak doğal ortamlarına geri bırakıldı.

Kısırlaştırma ve aşılama faaliyetlerinin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
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