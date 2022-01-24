Tufanbeyli Kaymakamı Sarı: "Sorunları hızla çözeceğiz"

Adana’nın Tufanbeyli İlçe Kaymakamı Abdullah Sarı, olumsuz hava şartlarından kaynaklanan sorunları hızlı bir şekilde çözeceklerini söyledi.

Kaymakam Sarı, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipiye bağlı olarak Ayvat-Tomarza yolunda 108 cm kar kalınlığına, Gezbeli geçidinde ise 96 cm kar kalınlığına ulaşıldığı belirterek, Karayollarının yetkisinde bu bölgelerin güvenlik nedeni ile geçici olarak ulaşıma kapatıldığını, yetki dahilinde olan tüm yollar açılarak tuzlama çalışmalarına sürekli olarak devem edildiğini söyledi.

Tufanbeyli Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sabahın erken saatlerinde kırsal mahallelerdeki yolların ulaşıma açılması için gerekli çalışmalara başlandığını söyleyen Sarı, gün boyu çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi.

Kaymakam Abdullah Sarı, şunları kaydetti:

“İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde su sorunu bulunmamaktadır. 2 kırsal mahallemizde su sorunu bulunmakta olup, bugün itibari ile ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde enerji kesintisi meydana gelmemiştir. Enerjisa Termik Santrali hattından alınan enerjiye devam edilmektedir. 2 MVA yüksek gerilim jeneratörü (mobil jeneratör) tedbir amaçlı olarak kış boyu ilçemizde konuşlandırılmıştır. Kapalı olan yollarımızda hastalık durumu kritik olan vatandaşlarımız için Tufanbeyli Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile 112 Acil Hizmet Ekipleri Paletli Ambulans ile koordineli bir şekilde hizmet vermektedirler. İlçemizde meydana gelen olumsuz hava şartlarından dolayı can kaybının olmaması ilk önceliğimizdir. İlçemizdeki sorunları ivedi bir şekilde hep beraber atlatacağız."