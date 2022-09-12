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Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldüren şahıs kamerada
Adana’da bir kişi, tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ADANA 12.09.2022, 21:25
Adana’da bir kişi, tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bir kişi, yavru köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Köpeği gören vatandaşlar güvenlik kamerası kayıtlarını polis ekiplerine teslim etti. Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlının tavuklarına zarar verdiği için köpeğe ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.
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