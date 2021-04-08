Tarihi Ceyhan Lisesi proje okulu oldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tarihi Ceyhan Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla merkezi sınavla öğrenci alan proje okulu oldu.

1940 yılında kapılarını öğrencilere açan tarihi Ceyhan Lisesi günümüzde ise Ceyhan Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretim vermeye devam ediyor. 81 yıldır eğitime hizmet veren ve binlerce mezunu olan tarihi lise Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla önümüzdeki yıldan itibaren merkezi sınavla öğrenci alan proje okulları listesine girmeye hak kazandı.

Ceyhan Lisesi, 2021-2022 dönemi itibariyle Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile öğrenci alımına başlayacak. Proje okulu olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getiren Okul Müdürü Mehmet Turgut Gürbaz, önümüzdeki yıl itibariyle LGS sınavında başarılı olan 90 öğrencinin okullarına tercihle alınacağını söyledi.