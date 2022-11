Sokak hayvanlarına ambulans hizmeti

Geçtiğimiz yıl çok sevdikleri köpeğini kaybeden Adanalı iş adamı Ali Demirçalı tarafından, ölen can dostunun adını yaşatmak için özel olarak yaptırılan hayvan ambulansı, Çukurova Belediyesinde düzenlenen törenle hizmete sokuldu.

Acil cerrahi müdahale ile birlikte yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı gibi hayati fonksiyon için önem arz eden donanımların yer aldığı ambulansla birçok sokak hayvanının hayata tutunması sağlanacak. İlçede hayvanlara şifa olacak ambulans, mobil kısırlaştırma ve sokak hayvanlarına her türlü acil ve kalıcı müdahaleyi yapabilecek kapasiteye sahip.

Hayvansever ve çok sayıda vatandaşın katıldığı teslim töreninde duygusal anlar yaşayan ve ambulansı bağışlayan Ali Demirçalı, “İnsanoğlu kendi dışında başka bir canlıya yaşama şansı vermek istemiyor. Bize sevgiyi öğreten bir köpeğimiz oldu, ama şimdi aramızdan ayrıldı. Onun anısını yaşatmak ve diğer hayvan arkadaşlarına şifa olması için bu ambulansı Başkanımız Soner Çetin’in önerisiyle yapmak istedik” dedi.

Ambulansın teslim töreninde bulunan Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu Başkanı Metin Yıldırım, özellikle hayvanseverlerle işbirliği yaparak ciddi projeler üreten Belediye Başkanı Soner Çetin’e bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Türkiye’de böyle donanımlı bir ambulans hizmeti bugüne kadar verilmediğini, bunun ilk olduğunu söyleyen Yıldırım, aracı yaptırarak hizmete sokulmasını sağlayan Ali Demirçalı ve eşine hayvanlar adına minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin’de, özel bir gün ve heyecan yaşadıklarını söyleyerek, Türkiye’nin en gelişmiş ve modern, her türlü tıbbi operasyonu yapabilecek donanımlara sahip bir hayvan ambulansına sahip olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Çukurova ilçesinde yaşayan her canlıya belediye olarak sevgi ve saygı duyduklarını ifade eden Başkan Çetin, “Hizmetlerimizin odağına insanı yerleştirdik. Önce insan dedik, geliştirdiğimiz projeler insanımızın mutluluğu ve yaşam standardını yükseltmek için. Bunun yanında sokakta yaşayan hayvanlarımızı da düşünmek zorundayız. Sokaktaki hayvanlarımızı için her zaman çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Fakat şimdi ciddi bir olay yaşıyoruz. Ali Demirçalı, Joy isimli köpeğini geçen yıl kaybettiler ve onun anısını yaşatmak istediler. Ben de dedim ki onun anısını yaşatmak için gelin bir hayvan ambulansı alın hibe edin dedik, onlarda sağ olsun kırmadılar. Hayat kurtarmamıza destek oldular, teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.