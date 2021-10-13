Seyhan’da 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Seyhan Belediyesi, sokak hayvanının üremesini kontrol altına almak için kurduğu Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi aracılığıyla 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi sorunsuz şekilde tamamladı.

Şehir içinde kedilerin de kısırlaştırılabildiği Türkiye’nin ilk ve tek kısırlaştırma merkezi olan Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi’nde açıldığı günden bu yana geçen iki yıllık sürede 3 bin 600 kısırlaştırma işlemi başarıyla tamamlandı. Profesyonel ekip ve uygun araç ve gereçlerle gerçekleşen kısırlaştırma operasyonlarının ardından sağlığına kavuşan kedi ve köpekler, Seyhan Belediyesinin besleme alanlarına yakın doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, doğaya ve hayvanlara da sahip çıktıklarını belirterek, “Evcilleştirilebilen sokak hayvanlarından kedi ve köpekler, aç kalırsa hayvanseverleri üzüyor, sokakta başıboş dolaşırsa vatandaşı tedirgin ediyordu. Seyhan’ın 84 farklı noktasındaki beslenme çalışması yaparak ve belgeli hayvansever yurttaşlarımıza da mama desteği vererek sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmamızı aralıksız sürdürüyoruz. Sokakta başıboş dolaşan kedi ve köpeklerin vatandaşı rahatsız etmemesi ve kontrollü üremesi için iki yıl önce Kısırlaştırma Merkezimizi açtık. Merkezimizde Bugüne kadar 3 bin 600 kedi ve köpeğin kısırlaştırma işlemini başarıyla tamamladık. Kısırlaştırma işlemi, köpeklerin saldırganlığını en aza indiriyor. Yaptığımız besleme çalışmalarıyla sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçerken, kısırlaştırma işlemiyle de sokak hayvanlarından korkan çocuk veya büyük bireylerin tedirginliklerini en aza indirdiğimizi düşünüyorum” dedi.