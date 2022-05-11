Seyhan Belediyesi ürettiği marulları halka dağıttı

Seyhan Belediyesi’ne ait tarım arazilerine ekilen marullar hasat edilerek mahallelerde vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

Belediyeye ait tarım arazileri kadınlar tarafından çeşitli ürünlerle üretime kazandırıldı. Toprağı iyileştirici özelliğe sahip olan ve belediye tarafından üretilen kompostların kullanıldığı üretim sürecinde, kadın emeği ile yetiştirilen marullar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı “Mavi Ekip” ile birlikte hasat edildi. Toplanan marullar Seyhan’da yoksul nüfusun yoğun olduğu farklı mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Marullar için Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a teşekkür eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, “Allah razı olsun başkanımızdan” dediler.

Seyhan’ın her alanda üretmeye devam edeceğini kaydeden Başkan Akay, “Belediyemize ait tarım arazilerinin her karışında üretmeye ve ürettiklerimizi halkımızla paylaşmaya, dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.