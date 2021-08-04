Seyhan Belediyesi üniversiteyi kazanan öğrencilere 500 lira verecek

Seyhan Belediye Meclisi oybirliğiyle açık öğretim fakültesi hariç Türkiye’de yerleşik 4 yıllık devlet üniversitesini kazanan öğrencilere bir kez olmak üzere 500 lira eğitim yardımında bulunmayı karara bağladı.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Gülcan Bingöl ve Hacice Yılmaz tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmanın yapılmadığı mecliste direkt gündemlere geçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereği kadro ihdas talebi ilgili teklif komisyonlara havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde ise ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere Türkiye’de yerleşik devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan ve ailesi Adana Seyhan’da ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere, ödüllendirme amaçlı karşılıksız 500 TL eğitim yardımında bulunulmasını ve ödemelerin belediyenin imkanları doğrultusunda bir defalık yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik, Spor Müşterek Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Milas Belediyesi ile kardeş şehir olundu

Gündemin 5.maddesinde, Muğla’nın Milas Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Gençlik, Spor Müşterek Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Toplam 10 maddeden oluşan Ağustos ayına ait 5 gündem maddesi karara bağlanırken kalan 5 maddenin görüşülmesine devam edilecek.