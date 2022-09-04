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Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
Adana’da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.
ADANA 04.09.2022, 22:37
Adana’da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) arkadaşlarıyla birlikte yapay sulama göletine yüzmek için girdi. 2 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 2 kardeşin cesedini buldu. Olay yerine gelen aile gözyaşı dökerken cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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