Şehit babası okul bahçesindeki oyun alanlarını yeniletti
KUZEY IRAK’IN HAKURK BÖLGESİNDE GÖREV YAPARKEN GEÇEN YIL ŞEHİT DÜŞEN BÜNYAMİN ÇABUK’UN BABASI, OKUL BAHÇESİNDEKİ OYUN ALANLARINI YENİLETTİ.
Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde görev yaparken geçen yıl şehit düşen Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk’un babası, okul bahçesindeki oyun alanlarını yeniletti.
Ağlıboğaz Mahallesinde oturan şehit babası Ünlen Çabuk, ikamet ettikleri Ağlıboğaz Mahallesinde bulunan bir başka şehidin adını taşıyan Şehit Murat Özkozanoğlu İlk ve Ortaokulu’nun bahçesindeki oyun alanlarının yenilenmesi için yardımda bulundu. Ünlen Çabuk okulun oyun alanında bulunan ve eskimiş oyuncakların yenilenmesi için yeni salıncak ve kaydırak tipi grubun alımını üstlendi. Kozan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeni oyuncakların kurulması ve alanın çevre düzenlemesi ile ilgilendi.
Şehit babası Ünlen Çabuk “Okul hemen evimin yanında, park kullanılmıyordu oyun gurupları eskidiği için öğrenciler zarar görmesin diye kilit vurmuşlardı. Ben de şehit oğlumun hayrına burayı yenilemeyi düşündüm, bu fikrimi de okul yönetimi ile paylaştım. Onlar da olur verince yeni oyun gruplarını aldım. Sağ olsun belediyemiz de hemen kurulumunu ve düzenlemesini gerçekleştirdi. Şimdi evimden, okulda oyun oynayan çocukları gördüğümde daha da mutlu oluyorum” dedi.
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