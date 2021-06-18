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Sarıçam’a "Tarımda Yalın Üretim" eğitimi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan başvuruları kapsamında Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tarımda Yalın Üretim ve VSM” projesi destek almaya hak kazandı.

ADANA 18.06.2021, 15:49
Sarıçam’a "Tarımda Yalın Üretim" eğitimi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan başvuruları kapsamında Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tarımda Yalın Üretim ve VSM” projesi destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örtülü arasında imzalandı.

Proje kapsamında, yalın ve kaizen uygulamaları amacıyla müdürlüğe başvuran vatandaşlara, tarımsal işletmelere daha hızlı ve etkili çözümler sunmak amacıyla, yalın sistemleri, kaizen eğitimi, değer akısı haritalama eğitimi ve uygulamaları, görsel yönetim eğitimi ve uygulamaları, 5S eğitimi ve uygulamaları konu başlıklarında 10 gün toplam 80 saat teorik ve uygulamalı eğitim alınması planlanıyor.
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