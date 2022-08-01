Pozantı’ya 5 bin metrekarelik mesire alanı yapılıyor

Pozantı Belediyesi Kamışlı ile Yazıcak mahalleri arasına mesire alanı yapıyor.

5 bin metrekare alan üzerine yapılan mesire alanının çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Körkün Çayı kenarına sıfır olan mesire alanında zemin sertleştirme çalışmaları bitti. Belediye atölye ekibinin kendi imal ettiği üzeri kapalı kameriyeler ve üzeri açık oturma grupları mesire alanının çeşitli yerlerine konumlandırıldı. Mesire alanının içerisinde bir adet lavabo, iki adet çeşme ve mangal yakmak için çok sayıda, Ak Köprü Mesire alanında olduğu gibi barbekü alanları da ekipler tarafından yapıldı.

Belediye ekipleri son olarak mesire alanı içerisinde çocuk oyun parkı montajını yaparak bölgeye bir farklılık katmak için çaba sarf ettiler.

Tamamlandığında bölgenin en büyük dinlenme ve mesire alanı olacak olan bu yerin şimdilik isim araştırma çalışmaları sürüyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın sık sık çalışmaları yerinde incelediği 5 bin metrekarelik mesire alanı çok kısa bir zaman sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.