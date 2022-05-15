Polis, öğrencilere trafik kurallarını tiyatroyla öğretti

Adana’da trafik polisleri gençlere kuralları öğretebilmek için öğrencilerle ortaklaşa “Trafik Hayattır” konulu tiyatro oyunu sahneledi.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ve Beyceli Anadolu Lisesi öğrencileri "Trafik Hayattır" konulu tiyatro etkinliği düzenledi. “Trafik, sevgi saygı ve hoşgörüyle güzeldir” sloganıyla hareket eden polis tiyatro ile gençlere trafik kurallarını öğretmeyi amaçladı. Sahnelenen oyunda emniyet kemeri takmanın, kırmızı ışıkta durmanın, hızlı araba kullanmamanın önemi anlatıldı. Ayrıca bu kurallara uyulmadığı taktirde ne gibi kötü sonuçların oluşabileceğinin de altı çizildi. Ayrıca polis tiyatroda kurallara uyulmadığı zaman ağır para cezalarının da verildiğini belirtti. Öğrenciler trafik polisleriyle birlikte tiyatro oyunu sahnelemenin çok zevkli ve eğitici olduğunu birçok kuralı tiyatro sayesinde öğrendiklerini hayatları boyunca da bu kurallara uyacaklarını söyledi.