Piton Döner’e "meslek başarı ödülü"

Adana’da faaliyet gösteren Piton Döner, ‘Meslek başarı ödülü’ aldı.

Tac Mahal Ödülleri, sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Ödül töreninde Adana’da faaliyet gösteren ve yaptığı metrelik tavuk dönerle ünlenen Piton Döner, ‘Meslek başarı ödülü’ aldı.

Ödülü, Piton Döner’in sahibi Mehmet İkram Taş aldı. Taş, Piton Döner’in çok yakında tüm Türkiye’de faaliyet göstereceğini belirterek, “İnsanlar bizleri çok sevdi. Bizlerde yaptığımız farklı sunum ve lezzetlerle onlara hitap ediyoruz. İnşallah çok kısa bir süre sonra önce yurt dışı, ardından da yurt içinde şubelerimizi açacağız. Görüşmelerimiz sürüyor. Bizleri bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.