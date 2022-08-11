Özel gereksinimli çocuklara müzikli terapi

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Engelli Çocuk Mola Evi’nde yaz atölyeleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Engelli Çocuk Mola Evi’nde, yaz okulu formatında organizasyonla uzman eğitmen ve öğretmenler eşliğinde özel gereksinimli çocuklara, resim, müzik ve çeşitli güzel sanatlar atölyeleri düzenleniyor. Müzik atölyesinde özel gereksinimli çocuklar, eğitmenler eşliğinde şarkılar söyleyip eğlenirken, bazı müzik aletlerinin kullanımı konusunda da bilgi edindi.

Engelli Çocuk Mola Evi’nde, atölye çalışmaları ve eğitim süresince sağlık memuru, psikolog, PDR uzmanı ve çocuk gelişim uzmanı çocukların yanında yer alıyor.