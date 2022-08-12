Özel çocukların eserlerinden oluşan sergi açıldı

Kızılay Çukurova Şubesinin düzenlediği “Engelsiz Eller Mutlu Patiler” projesi çerçevesinde özel çocukların eserlerinden oluşan sergi Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de katıldığı törenle açıldı.

Kızılay Çukurova Şubesinde yapılan törende konuşan Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Kızılay’ın toplumun her kesimine yönelik yaptığı çalışmalardan övgüyle söz etti. Kızılay’ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Mustafa Kaya, özel çocuklara yönelik geliştirilen projelerin önemine vurgu yaptı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Kızılay’ın her zaman yanında olmaya, çalışmalarında destek olmaya gayret ettiklerini söyledi. Özel çocuklara yönelik çalışmalarını da anlatan Başkan Soner Çetin buna örnek olarak hayata geçirdikleri Mola Evi projesini gösterdi. Başkan Soner Çetin bu projenin özel çocukların ailelerinin önerisi ile hayata geçirildiğini ifade etti.

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ile konuşmasında Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi verirken Kızılay Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, her çalışmasında kendilerine destek sağlayan Çukurova belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projeye emeği geçenlere plaket verildi. Daha sonra özel çocukların eserlerinin yer aldığı sergi gezildi. Sergideki eserler büyük beğeni topladı. Etkinliğin ardından Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, özel çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.