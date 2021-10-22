Okullara spor malzemesi desteği

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle, ilçe geneli 93 ortaokul ve liseye futbol, basketbol, voleybol topu ve slalom setlerinden oluşan spor malzemesi desteği sağladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, törende yaptığı konuşmada, Yüreğir’in bir spor şehri olduğunu belirterek, “Yüreğir Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın olumsuz etkilerinden uzak tutma çabası ve sağlıklı nesiller yetiştirme yolunda her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Adana’da ilk defa ilçemizde tüm ortaokul ve liselerimize spor malzemesi desteği sağlıyoruz. Desteklerimiz imkanlarımız ölçüsünde artarak devam edecek. Çocuklarımız sağlıkla, Yüreğir sporla büyüyor” dedi.

Yüreğir’de spor kurslarının yıl boyu kesintisiz devam ettiğini ifade eden Başkan Kocaispir, “Bu yıl sadece yaz spor okullarımızda futboldan okçuluğa, masa tenisinden voleybola 16 branşta verdiğimiz kurslarımızda 5 binin üzerinde yavrumuzu ağırladık. Bu sayı kurslarımızı yıl boyu kesintisiz devam ettirme kararı almamızla birlikte 10 binli rakamlara ulaştı hamdolsun. Şu an Yüreğir geneli 41 merkezde 69 usta öğretici ile yıl boyu kesintisiz spor kurslarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yapılan yatırımlarla Yüreğir’in spor tesisi bakımından Adana’nın en zengin ilçesi olduğunu dile getiren Başkan Kocaispir, “Yüreğir tam bir spor şehri. Bütün bu kurslarımızın yanı sıra ilçemizi spor tesisleri ile donatmaya devam ediyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde çocuklarımıza yönelik sentetik çim yüzeyli futbol sahaları hayata geçiriyoruz. Akdeniz Mahallemizde çok yakında hizmete açacağımız 895 metre kapalı alana sahip Kapalı Spor Salonu’nda Basketbol ve Voleybol kurslarımız başlayacak. PTT Evleri Mahallemize yine 895 metrekare kapalı alan sahip çok güzel bir spor salonu kazandırıyoruz. Kışla Mahallemizde Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun inşaatı tamamlanmak üzere. Yüreğir Belediyesi olarak hedefimiz ülke çapında başarılara imza atacak, dünya arenasındaki spor müsabakalarında boy göstererek, ülkemizi gururlandıracak milli sporcular yetiştirmek” diye konuştu.

Malzeme dağıtım törenine İl Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Caner Taymış, Suat Acar, Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halit Yılmazel, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Dalak, okul müdürleri ile beden eğitimi öğretmenleri katıldı.