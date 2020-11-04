Öğretmenlere "Robotik ve Kodlama" eğitimi

Adana’da “Robotik ve Kodlama” alanında öğretmenlerin kapasite geliştirme eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Süleyman Elban, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un katıldığı imza töreninde, “Robotik ve Kodlama” alanında etkinliklerin bir bütün olarak yürütülerek yapılan çalışmaların kapasite ve etki alanını genişletmek amacıyla Adana’da bulunan tüm resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim gören öğrenciler ve öğretmenleri kapsayan çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Vali Elban, “İmzalanan protokol kapsamında da öğretmenlerimize dijital beceri ve kapasite geliştirme eğitimleri, dijital araçların kullanımı ve 21. yüzyıl becerileri eğitimleri verilecek. Attığımız imzaların dijitalleşen dünyada çağa uydurmak adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Protokolümüz ilimize, öğretmenlerimize hayırlı olsun” dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Dernek olarak dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler ürettiklerini dile getirdi ve bu amaç doğrultusunda imzalanan projenin Adana’nın eğitim potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.