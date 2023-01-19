Öğretmenler yarıyıl tatiline mutsuz giriyor

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Eğitim öğretim yılının ilk yarısını ekonomik zorlukların ve tam olarak beklentileri karşılayamayan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun gölgesinde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının büyük fedakârlıklarıyla tamamlıyoruz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, 20 Ocak Cuma günü sona erecek olan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim çalışanlarının ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zor bir dönem geçirdiğine vurgu yapan Başkan Sezer, "Eğitimdeki kronik sorunlarımız maalesef devam ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunumuz hala beklentileri karşılamıyor. Yaşadığımız ekonomik süreç sabit bir gelire sahip öğretmenlerimizin refah seviyesini düşürüyor. Bununla birlikte pandemi sürecinin ardından öğrencilerimizin derslerine konsantre olamadığı bu dönemde öğretmenlerimizin özverili gayretleri de tarihe altın harflerle düşülecek önemli bir nottur" ifadelerini kullandı.

Tüm sorunlara rağmen öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının gayretleri ve özverili çalışmalarıyla ilk dönemin tamamlandığını vurgulayan Başkan Sezer, şöyle devam etti:

"Öğretmen açığının kapatılması için Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Bin öğretmen ataması bekliyoruz. Ayrıca sabit gelirli eğitim çalışanlarımız enflasyon karşısında ezdirilmemeli ve refah payları artırılmalıdır. Geçtiğimiz yıl ekonomik dalgalanmalar nedeniyle promosyon miktarlarının çok düşük kaldığını söylemiştik. Bu yıl yapacağımız anlaşmalarla yine rekor seviyede ücretlere imza atacağımıza inanıyorum."

Sözleşmeli istihdamın sonlandırılması ve ücretli öğretmenlikten vazgeçilmesiyle ilgili taleplerini her platformda gündemde tutmaya çalıştıklarını belirten Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, yetkili sendika olarak eğitim çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Sezer, "2022-2023 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz adına dinlenme, eğlenme ve eksiklerini giderme dönemi olmasını temenni ediyor; başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına bu dönem için verdikleri emekler nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.