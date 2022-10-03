Miniklere danslı İngilizce eğitimi

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde minikler danslı İngilizce öğreniyor.

Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Faaliyetleri çerçevesinde çeşitli ülkelerden misafir ettiği gençlerle, “Yabancı Dil Yetenek Gelişim Programı” çalışması başlatarak, kreşlerdeki çocuklara müzikli ve danslı İngilizce eğitimi verilmeye başlandı. Tamamen ücretsiz olan ve eğlenceli aktivitelerle, çocuklara yabancı dil eğitimini sevdirerek öğretmeyi amaçlayan proje, ilk olma özelliği taşıyor.

Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Faaliyetleri çerçevesinde İngiltere, Danimarka, Fransa, İtalya, Polonya, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna’dan gelen 12 gönüllü çalışan, proje çerçevesinde 8 kreşte çocuklara İngilizceyi, kendilerine özgü yöntemlerle sevdirmeye ve öğretmeye çalışıyor. Düzenli olarak kreşlerde dersler vermeye başlayan yabancı ülkelerin gençleri, dans ve müziğin evrensel dili kullanarak, miniklere eğlenceli zaman geçirmesini sağlarken, diğer yandan da pratik ve uygulamalı tekniklerle yabancı dili kavramalarını sağlıyor.