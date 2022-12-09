Milli Emlak Adana’da 4 konutu 24 ay taksitle satıyor

Adana Milli Emlak tarafından merkez Seyhan ilçesindeki 4 konut 24 ay taksitle satışa çıkarıldı.

Karalarbucağı yolu, Bağlar Mahallesi’nde yer alan 4 adet konut için satış ihalesi açık teklif usulü ile 20 Aralık 2022 tarihinde saat 09:00’da gerçekleştirilecek.

Konutların brüt kullanım alanları 91 metrekare, 96 metrekare ve 106 metrekare olarak belirlendi. Konutlar için tespit edilen geçici teminat bedelleri ise 130 bin TL ile 145 bin TL arasında değişiyor.

Konutların fiyatları ise 1 milyon 300 bin TL, 1 milyon 350 bin TL ve 1 milyon 450 bin TL olarak açıklandı.

Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebiliyor. Taksitle ödeme durumunda, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizle beraber ödeniyor.