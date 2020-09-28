banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Piyasaların yönü
Piyasaların yönü
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı

Merkez Park ışıl ışıl

ADANA'DA MERKEZ PARK’TA BULUNAN AYDINLATMA DİREKLERİ YENİLENDİ.

ADANA 28.09.2020, 11:29
2
Merkez Park ışıl ışıl

Adana’da, Merkez Park’ta bulunan aydınlatma direkleri yenilendi.

Seyhan Nehri kıyısında bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük camisi Sabancı Merkez Camisi ile komşu olan 300 dönüm arazi üzerine kurulu Merkez Park’ta aydınlatma direkleri değiştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Merkez Park içerisinde bulunan eskimiş ve işlevini yitirmiş tek konsollu aydınlatma direklerini yeniledi. Tek konsollu ve işlevini yitirmiş aydınlatma direklerinin yerine çift konsollu led aydınlatma direkleri dikildi. Yenilenen aydınlatma direkleri ile Merkez Park geceleri ışıl ışıl ve estetik bir görünüme kavuştu. Aydınlatmanın güçlendirilmesi ile park daha güvenli bir yer haline geldi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0