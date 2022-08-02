Yüreğir Belediyesi ‘Mahallede Sinema Günleri’ başladı. Gezen Sinema Tırı her akşam bir mahallede vatandaşlarla buluşuyor.

Yüreğir Belediyesi, Adana’da bir ilk olan ve çok beğenilen ‘Arabada Sinema Günleri’nin ardından mahalle mahalle sinema keyfi uygulaması başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik ile Gezen Sinema Tırı her akşam bir mahallede ücretsiz sinema keyfi sunuyor. Ağustos ayı boyunca devam edecek olan etkinliğin ilk gösterimi Kışla ve Köprülü mahalleleri sakinleri için Mehmet Akif Ersoy Kültürevi önünde yapıldı.

Film öncesi Hacivat Karagöz gösterisinin yapıldığı nostaljik yaz eğlencesine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Belediye ekiplerinin patlamış mısır ve sürpriz ikramları ile unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.

Adana’nın ülkemizin sinema tarihinde en önemli yere sahip şehirlerden biri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Çukurova’nın bolluk ve bereketi sanata da yansıyor şehrimizde. Adana, sinema açısından o kadar önemli bir şehirdir ki eski dönemde çoğu yerli filmin ilk gösterimi burada yapılırdı. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak bu değerlere sahip çıkıyor, 3 yıl önce Arabada Sinema Günleri ile başlattığımız bu güzel etkinliği şimdi mahallelerimize taşıyoruz. Böyle keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.