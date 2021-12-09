Liseli öğrencilerden kuraklığa karşı "damla sulama" projesi

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Kozan Barajındaki su seviyesinin düşmesi öğrencileri harekete geçirdi. TUBİTAK 4006 Projesi hazırlayan 50. Yıl. Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri hazırladıkları damla sulama projesiyle barajdaki suyun yeterli olacağını ortaya koydu.

Kozan Barajında suların çekilmesi ile yaşanan kuraklıktan etkilenerek çalışmalara başlayan 50. Yıl. Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Durdu Emine Ateş, Sultan Yılmaz ve Burak İmir öğretmenleri Mükremin Tanrıkulu ile birlikte Kozan Barajının yeterli su olduğu tezini ortaya koyarak su israfı ve yüzeysel sulamanın sona erip damla sulama sistemine geçilmesiyle barajdaki suyun bölgedeki tarım arazilerinde ikinci ürüne yetecek kadar su bulunduğunu tezini projeleri ile ortaya koydu.

Sulama yönteminin yanlış olduğu için su sıkıntısı yaşandığını kaydeden 12. Sınıf öğrencisi Durdu Emine Ateş “Bu projeye başlama nedenimiz Kozan Barajının yetersiz konumda gözükmesiydi. Ama doğru sulama yöntemi ve bakım onarımları yapılırsa Kozan Barajının ilçemizdeki tarım arazilerini sulamaya yetecek kadar su olduğunu belirlemiş olduk. 3 kişi bu projeyi iki hafta içinde hazırladık” dedi.

Sultan Yılmaz ise Kozan’da yüzeysel sulama sistemi kullanıldığı için Kozan Barajında su sıkıntısı yaşandığını belirterek, “Biz diyoruz ki tarımla arazileri damla sulama sistemi ile sulanırsa 3’te 2 su tasarrufu sağlanacak ve çiftçilerin sulama sorunu ortadan kalkacaktır. Ayrıca ikinci ürün için su sorunu olmayacağını bu çalışma ile ortaya koyduk” diye konuştu.

Proje çalışmasına yer alan Burak İmir ise Kozan Barajında 93 bin 210 dekar alanı sulamak için yeterli su bulunmadığını ancak, damla sulama sistemine geçilirse daha fazla alanının sulanabileceğini söyledi.

Projede yer alan Öğretmen Mükremin Tanrıkulu öğrencilerin öğrenek bilimle yarışarak geleceğe katkı sunduklarını belirterek, “Öğrenmelerine destek sağlıyoruz. TUBİTAK ile bölge ve ülke ekonomisine destek sağlayan proje ile ilçemizde ülkemizde yanlış sulama sistemi ile yaşanan su sıkıntısının çözümü için öğrencilerimiz proje hazırladı. Kuruma noktasına gelen Kozan Barajımız için öğrencilerimiz öğrencilerim çözüm üretti ve bunun gerçekleşmesi halinde hem bölge tarımı hem de çiftçilerimiz susuz alanlar ikinci ürün tarım yapılabilecek” dedi.