Kozan’da köylülerin yol çilesi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili ve Yanalerik mahallesi sakinleri, köy yollarının yapılmasını istedi.

Karanebili Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, 67 yıldır yol yüzü görmediklerini belirterek, "Köyümüzün yolunun yapılmasını istiyoruz. Gençlerimiz yol olmadığı için arazilerini ekip biçemediği için köyü terk ediyorlar. Yetkililerden bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Yanalerik Mahallesi sakinlerinden Emrah Ataş ise 35 yaşında olduğunu bu yaşına kadar yolla ilgili hiç bir çalışma yapılmadığını söyledi. Ataş, "Ulaşım olmadığı için köyü terk edenler bile oldu. Köyümüz dağlık bir köy ama verimli toprakları var. Köy sakinleri olarak mağduruz. Köylüler ürettiklerini ulaşım olmadığı için satamıyorlar. Şuanda evlerde akan su bile yok hala eşeklerle su taşıyorlar. Acil çözüm bekliyoruz ve grup yolu burası. 15 dakikalık yol 40 dakikaya çıkıyor. Allah rızası için bu yolu yapın bu halk bu çileden kurtulsun” diye konuştu.