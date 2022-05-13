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Kozan’da huzur ve güven uygulaması
Adana’nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.
ADANA 13.05.2022, 08:48
Adana’nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 12 ayrı noktada 21.00-24.00 saatleri arasında yaptıkları uygulamada 191 araç, 615 şahsı sorguladı, 7 araca 9 bin 514 TL idari para cezası uygulandı 3 araç trafikten men edildi.
Uygulamada aranan 1 şahıs ile birlikte 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.