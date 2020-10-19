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Kozan’da ekmek büfelerine saldırı

KOZAN BELEDİYESİ EKMEK BÜFELERİNE, GECE KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KİŞİ YA DA KİŞİLERCE ZARAR VERİLDİ.

ADANA 19.10.2020, 11:49
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Kozan’da ekmek büfelerine saldırı

Kozan Belediyesi ekmek büfelerine gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Taş Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi stadyum yanındaki ekmek büfeleri, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Sabah görevine gelen büfe görevlisinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı, zarar verilen büfeler ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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