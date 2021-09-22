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Kozan’da ek dersliklerin açılışı yapıldı
Adana’nın Kozan ilçesinde Şehit Ali Bulduk İlkokulu’na yaptırılan derslikler törenle açıldı.
ADANA 22.09.2021, 12:31
Adana’nın Kozan ilçesinde Şehit Ali Bulduk İlkokulu’na yaptırılan derslikler törenle açıldı.
Güneri Mahallesinde bulunan Şehit Ali Bulduk İlkokuluna yaptırılan ek 2 dersliğin açılışı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaymakam Gürçam, ek dersliklerde incelemelerde bulunurken öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.