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Kozan’da ek dersliklerin açılışı yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Şehit Ali Bulduk İlkokulu’na yaptırılan derslikler törenle açıldı.

ADANA 22.09.2021, 12:31
Kozan’da ek dersliklerin açılışı yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Şehit Ali Bulduk İlkokulu’na yaptırılan derslikler törenle açıldı.

Güneri Mahallesinde bulunan Şehit Ali Bulduk İlkokuluna yaptırılan ek 2 dersliğin açılışı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Gürçam, ek dersliklerde incelemelerde bulunurken öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

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