banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız

Kozan’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Adana’nın Kozan ilçesinde Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

ADANA 07.10.2021, 09:49
Kozan’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Adana’nın Kozan ilçesinde Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ilçedeki sporcular ile sahada bir araya geldi. Okçuluk gösterisi ile başlayan etkinliklere Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Sönmez, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Kozan Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Akbulut, sporcular ve aileleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Sönmez, Kozan’ın eğitimde ve sporda bir çok başarı elde ederek ülkemizi gururla temsil eden sporcular yetiştirdiğini belirterek, ilçede gençlerin spora yönelmesi ve elde ettikleri başarılar ile akranlarına örnek olduklarını kaydetti.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, "İlçemizde okçuluk, voleybol, karate, güreş, futbol ve daha bir çok alanda sporcularımız hem ilçemizi hem de ülkemizi gururlandıran bir çok başarıya imza atıyor. Kozan bu konuda başarısını ispatlamış bir ilçemiz. Amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında bizde sporcularımız ve aileleri ile sahada yerlerimizi aldık ve ilçemizde sporun gelişmesi sporcuların desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1