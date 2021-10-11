Kozan OSB ağaçlandırıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri tarafından Organize Sanayi Bölgesindeki refüj ve kaldırımlar temizlenerek, ağaç dikimi yapıldı.

Kozan Kaymakamlığının talebi üzerine, Başkan Kazım Özgan’ın talimatları ile refüjlere yaklaşık 122 mavi servi ile süsleyen belediye çalışanları, ayrıca kaldırımları kapatan bitkileri de budayarak çevrenin görüntüsünü daha güzel ve güvenli bir hale getirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yapılan çalışmalar ile ilgili, "Yeşili korumak ve çoğaltmak belediyemizin öncelikleri arasında. Organize Sanayi Bölgesi de insanlarımızın yoğun olarak bulunduğu bir yer. Bu ağaçlar büyüdüklerinde hem oksijen ihtiyacına hem yol güvenliğine hem de tozun hapsedilmesine yardımcı olacaktır. Biz daha yeşil bir Kozan için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.