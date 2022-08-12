Kozan Kaymakamlığına Bahattin Alp Arslanköylü atandı

Adana’nın Kozan İlçesi Kaymakamlığına Bahattin Alp Arslanköylü atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar hakkında 2022/392 no’lu kararın Resmi Gazete’de yayınlamasıyla 2017 yılından bugüne görev yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya’nın Suluhan İlçe Kaymakamlığına tayin oldu.

Kütahya’nın Simav İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ise Kozan Kaymakamlığına atandı.

1978 Mersin doğumlu Arslanköylü, 2001 yılında Gazi Üniversitesinden mezun oldu. Rize Vali Yardımcısı, Altınözü Kaymakamı Finike Kaymakamı, Ferizli Kaymakamı ve Simav Kaymakamı olarak görevlerde bulundu.