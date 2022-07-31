Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi

Adana’nın Kozan ilçesindeki atıl durumda bulunan yüzme havuzu yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Yasası ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi’ne geçen ve 2019 yılından bu yana faaliyet göstermeyen yüzme havuzu, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’in Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile yaptığı görüşmeler neticesinde Kozan Belediyesi bünyesine kazandırıldı. Restore edilen havuzda incelemelerde bulunan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede gençlerin sulama kanallarında değil modern tesislerde yüzme öğreneceğini ve serinleyeceğini söyledi. Özgan, “Zeydan Bey’le görüşmelerimiz neticesinde yüzme havuzunu belediyemiz bünyesine aldık. Üç yıldır atıl haldeydi başta makine dairesi olmak üzere birçok mekanizmasının değişmesi gerekti. Beş metre olan derinlik ise hem su hem de zaman tasarrufu için derinlik kot farklı değişmekle beraber yaklaşık 1.60 cm indirdik. Ayrıca Havuzun çevresini de begonvillerle donatarak peyzaj çalışması yapılıp otoparkını da yeniledik. Kozanımıza bir aquapark sözüm vardı, onu da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kozanımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Özgan, yüzme havuzu ve aquaparka Kozan’da geçmiş yıllarda görev yapan eski Belediye Başkanı Mehmet Açıkgöz’ün adının verildiğini kaydetti.