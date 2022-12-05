Kocaispir: "Hemşehrilerimizin güler yüzü en büyük motivasyonumuz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ‘Akşam Çayı Buluşmaları’ çerçevesinde Kiremithane Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yüreğir Belediyesi’nin her hafta bir mahallede gerçekleştirdiği ‘Akşam Çayı Buluşmaları’ Kiremithane Mahallesi ile devam etti. Ziya Uğurlu Parkı’nda düzenlenen etkinliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlikte vatandaşlarla bire bir sohbet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi, çözüm sundu.

Yüreğir’de yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Kocaispir, “Hemşehrilerimizin güler yüzünden daha büyük bir motivasyon yok bizim için. Bizleri muhabbetle karşılayan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çay, tatlı ve ikramlarla devam eden programda çocuklar da unutulmadı. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar atlıkarınca, yüz boyama, palyaço gösterimi ve balon şovlarla doyasıya eğlendi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Toplantı boyunca vatandaşlardan gelen taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulması için talimat veren Başkan Kocaispir’e mahalle sakinleri teşekkür etti.