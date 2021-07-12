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Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası başladı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen 9. Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası başladı.

ADANA 12.07.2021, 13:44
Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası başladı
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Adana’nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen 9. Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, turnuvanın başlama vuruşunu yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte maç izledi. Turnuvanın, Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ve Karaisalılar Derneği’nin birlikte yaptığı bir organizasyon olduğunu belirten Karalar, “Biz de bunu istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Birlikte ne kadar çok iş yaparsak, vatandaş için o kadar iyi olur. Bu organizasyon için emek sarf eden her kardeşimi yürekten kutluyorum. Kalbim ve gönlüm sizlerle” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nce turnuvaya katılan takımlara ulaşım, forma, antrenman topu desteği sağlanıyor. Antrenman sahası, hakem ücretleri ve saha bakımı desteğini de üstlenen Adana Büyükşehir Belediyesi, dereceye giren takımlara çeşitli ödüller de verecek.
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