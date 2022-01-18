Kent Meydanı Projesi Büyükşehir’e devredildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı Kent Meydanı Projesi’nin Büyükşehir’e devriyle ilgili protokol, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Başkan Zeydan Karalar arasında imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Seyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında kent meydanıyla ilgili devir için epeydir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, görüşmelerin tamamlanmasının ve protokol imzalanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, “Kamu hizmeti yapan iki kurum arasında Kent Meydanı konusunun çeşitli parametreleri vardı. İşin kimin tarafından başlatıldığı ve bitirildiğinden öte, kente kazandırılacak olması önemli. Sadece kent meydanıyla ilgili değil başka konularda da Seyhan Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizle iş birliği yapacağız. Seyhan Belediyemizle birlikte yaptığımız bu çalışma, diğer belediyelerle yapacağımız muhtemel çalışmalar ve projeler için örnek olur umarım. Ekonomik sıkıntıların üst düzeyde yaşandığı, belediyelerin sıkıntıda olduğu bu dönemde, belediyelerimizin işleri kolaylaştıracak ortak projeler geliştirmesi, iş birliği yapması, böylece ortaya olumlu sonuçlar çıkartmaları, hemşehrilerimiz için daha iyi olacak. Umarım yakında başka konularda da ortak projeler geliştirip, halkımıza sunacağız. Böyle bir kararımız var. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kısa sürede Obalar Caddesi üzerindeki iki grup inşaatın ilk bölümüne başlayacağız, Balıkçılar Çarşısı’nı da ondan sonra çözeriz. Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akif Akay’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, Kent Meydanı Projesi’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar zamanında başlayan bir proje olduğunu söyleyerek, “Zeydan Başkan’ın projesinin tamamlanması için projeyi Zeydan Başkan’a bırakıyoruz. Adana’mızın daha yaşanabilir bir şehir olması ve halkımıza daha fazla hizmet vermek için Büyükşehir Belediyemizle her konuda iş birliği yapmaya hazırız. Seyhan’a ve Adana’ya hayırlı olsun” diye konuştu.