Kaymakam Kaya’dan kan bağışı çağrısı

Adana’nın Karaisalı İlçesi Kaymakamı Mehmet Kaya, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılay tarafından ilçe merkezinde Atatürk Parkı girişinde kurulan kan bağışı çadırını ziyaret eden Kaymakamı Kaya, kurum personelleriyle birlikte kendisinin de kan bağışında bulunacağını ifade etti. Kaymakamı Kaya, “Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız için de önemlidir. Dolayısıyla yiğitler diyarı Karaisalı’da tüm vatandaşlarımızın bu bağış kampanyasına destek vermesini bekliyorum” dedi.