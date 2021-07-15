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Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu

Adana’da kayıp olan engelli çocuk sosyal medyada yapılan paylaşımla 5 dakikada bulundu.

ADANA 15.07.2021, 18:02
Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu
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Adana’da kayıp olan engelli çocuk sosyal medyada yapılan paylaşımla 5 dakikada bulundu.

Merkez Seyhan ilçesinde kaybolan bir çocuk için kentteki bir sosyal medya hesabında paylaşım yapıldı. Bu paylaşımı gören bir kullanıcıysa çocuğun dolmuşta olduğunu bildiren paylaşımla cevap verdi. Sosyal medyadaki Adana Çevirme Radar hesabının admini Fırat Çınar ise her 2 kullanıcıya teşekkür etti.
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