Karataş Transport Denizyolu Turizm Merkezi Projesinin fizibilitesi hazırlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonda Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Fizibilite Desteği programı çerçevesinde desteklenen ve Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği(ATGAB) ile Karataş Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilen “Karataş Transport Denizyolu Turizm Merkezi Yatırım ve İşletme Projesi için Fizibilite Çalışması”nın, ihtiyaç duyulan araştırma ve analizler tamamlandı.

ATGAB Birlik Başkanı Necip Topuz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Adana’nın tanıtımına ve kalkınmasına önemli katkılar sunacağı beklenen deniz otobüsü seferleri için hazırlanan fizibilite projemiz çerçevesinde, HS Marin Mühendislik şirketi ile hizmet alımı protokol imzalanarak Karataş limanı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (HADO) Madenli limanında saha araştırmaları yapılmıştır” dedi.

Bölge halkının talep analizi için bir anket hazırlandığını kaydeden Topuz, “Anketimizi yanıtlayan 336 vatandaşımızın özetle görüşleri şu şekildedir. Yüzde 91 oy ile yatırım konusunu ’kesinlikle gerekli’ olduğu belirtilmiş, açılacak Adana merkezli turistik deniz seferlerini kullanma sıklığı için sırası ile yüzde 33 ile ’yılda birkaç kez’, yüzde 26 ile ’ayda birkaç kez’ ve yüzde 15 ile ’ayda bir kez’ seçenekleri ön plana çıkmaktadır. Ziyaret edilmek istenilen destinasyonlar için yüzde 78 oy ile Girne başta gelirken sırasıyla, Gazimağusa, Antakya, İskenderun, Mersin şehirleri ile Mısır, Lübnan, İsrail gibi Doğu Akdeniz ülkeleri ifade edilmiştir. Deniz ulaşımını tercih etme sebepleri için ekonomik, güvenli ve konforlu olmasının yanı sıra çevreci ve yeni bir alternatif seçenek olduğu belirtilmiştir. Proje çerçevesinde çalıştırılacak deniz otobüsleri için ise yolcunun yanı sıra taşıt da taşıyabilmeli, hızlı ve güvenli olmasının yanında çevreci de olması gerektiğini beyan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Topuz, ayrıca proje çerçevesinde teknoloji ve makine parkuru ile organizasyon şeması gibi teknik analizler, girdi maliyetleri, gelir modelleri gibi finansal analizler, karlılık analizi, rekabet şartları gibi ticari analizler ile birlikte sektör ve bölge hakkında çevre ve sosyal analizler yapıldığını tüm bu incelemeler sonunda şu öngörülere ulaşıldığını söyledi.

Öngörüler de “Mevcut Karataş Balıkçı Barınağının uygun altyapısı nedeniyle fizibilitenin yatırıma dönüşme hızı yüksektir. 1,5 yılda projenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.Yılda 210 gün verimli hat hareketliliği ve sefer başı ortalama yolcu sayısı 400 olarak öngörülmüştür. Günlük gidiş ve geliş toplam 2 sefer planlanmıştır.Yatırımın verimlilik oranı yüksektir. Projenin Fayda Maliyet Oranı 1,39 olarak hesaplanmıştır.Avrupa Birliği Kalkınma Fonu, Dünya bankası fonları vb. ulaşım projelerini destekleyen fonlardan kredi alınması planlanmıştır. Yatırımın tamamı için Euro cinsinden 15 yıllık vadeli ve yüzde 6.5 faizli çekilecek bir kredinin geri ödemesi 12,5 yılda tamamlanabilecektir.Coğrafi konum, bölgemizin sosyo-ekonomik yapısı gibi pazarda rekabet avantajı kazandıracak fırsatlar bulunmaktadır. Potansiyel müşterilerin projeye olan ilgisi asgari talep oranlarının üstündedir” ifadelerine yer verildi.

Topuz, bu sonuçların ışığında, projenin sektördeki yatırımcıların ilgisini kazanarak devletin ve halkın desteği ile hızlıca uygulamaya konulacağını ve Karataş ilçesinin bir ulaşım ağı merkezi haline gelerek marka değeri günden güne artan bir turizm destinasyonu olacağını düşündüğünü kaydetti.