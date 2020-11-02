Karalar: "İzmir’de siyaset yok, yaraları sarma, acıları paylaşma var"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir’de yaşanan deprem sonrası oluşan felaketten etkilenen vatandaşlara destek olmak ve Adana Büyükşehir İtfaiyesi’nin bölgede çalışan arama-kurtarma ekibini denetlemek amacıyla İzmir’e gitti.

İzmir İl Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen ve görev bölümü yapılan toplantının ardından çöken binaların bulunduğu noktalarda inceleme yapan Başkan Karalar, “Deprem ülkesi olduğumuz bilinirken bazı binaların zayıf yapılmış olması çok üzüntü verici. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, diğer belediyelerle birlikte seferber olduk. Hem ihtiyaçların giderilmesi adına, hem de arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerimizi desteklemek için İzmir’deyiz. Böyle felaket anlarında ulusumuz, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kenetleniyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de gerçekten bu işte çok tecrübeliler. Nerede ne adım atacaklarını biliyorlar. İzmir’de siyaset yok, yaraları sarma, acıları paylaşma var. Olayı haber alır almaz arama-kurtarma ekibi gönderdik. Enkazdan insanların sağ çıkarılması, çok dikkatli çalışılması gereken ve uzmanlık isteyen bir iş” dedi.

İzmir’e 3 adet büyük jeneratör, ısıtıcı, mobil tuvalet, bin adet battaniye, gıda kolisi, çadır ve hijyen kiti göndereceklerini, malzemelerden bir kısmının yola çıkarıldığını belirten Başkan Karalar, tek dileklerinin can kaybının artmaması olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deneyimli bir belediye başkanı olduğunu ve depremin ilk anından itibaren doğru müdahaleler yaptığını kaydeden Başkan Karalar, yapı aflarının olumsuz sonuçlarına da değindi.