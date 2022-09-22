İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül’de

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Faydalı Mahallesi’nde düzenlenen 6. Geleneksel İsmet Atlı Güreşleri 24 Eylül 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Güreş organizasyonunun tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Spor Dairesi Başkanı İrfan Irmak, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Kerim Hoşfikirer, Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz ve güreşe gönül verenler katıldı.

Çeşitli nedenlerle ara verilen Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’ni geçtiğimiz sene yeniden başlatarak devam ettirdiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ata sporu güreş ile ilgili elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlçelerde yapılan bu tür organizasyonlarda Büyükşehir’in her zaman içinde olması avantaj olacaktır. Diğer ilçelerde yapılan organizasyonlara birlikte yapalım çağrısı yaptık ama olumlu yanıt gelmedi. Bu tür organizasyonlar Büyükşehir ile birlikte yapıldığı zaman önemli şekilde ulusal basında yer alıyor. Başpehlivana ve dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği güreşlerde minik sporcular kategorisinde kaybedenlere bile ödüllerimiz olacak” dedi.

Başkan Karalar, güreşlerde 270 bin 500 TL ödül dağıtılacağını kaydetti.

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez ise Zeydan Karalar’a güreş sporuna yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Dönmez, “Bölgemizdeki en büyük ve önemli karakucak güreşlerinden birini düzenliyoruz. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nde geçen yıl 500 kişinin üzerinde sporcu katılmıştı. Bu sene daha fazla sporcu bekliyoruz. Turnuvada her şeyin eksiksiz yapılması için Belediyemiz ve tertip komitemizle elimizden geleni yapacağız” dedi.

Toplantı sonunda Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez katkılarından ve yaptığı desteklerden dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür plaketi verdi.