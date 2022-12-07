İSG/2 Sınavı için Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık olacak

Adana’da, 11 Aralık’ta yapılacak İSG/2 Sınavı için 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık olacağı bildirdi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada:" Pazar günü yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2022-İSG/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 11 Aralık 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak"denildi.