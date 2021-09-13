İletişim Başkanlığı yerel medya temsilcileri ile Adana’da buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bölgede faaliyet gösteren basın yayın organlarının sahipleri, temsilcileri ve cemiyet yetkilileri ile Adana’da bir araya geldi.

Yerel Medya Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında Adana Öğretmenevi’nde gerçekleşen toplantıya İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, Basın İlan Kurumu Adana İl Müdürü Çetin Oranlı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş’ın yanısıra Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’da faaliyet gösteren yerel basın-yayın organlarının temsilcileri ve cemiyet yetkilileri iştirak etti.

Toplantının açılışında konuşan İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, Adana bölgesinin basın yayın faaliyeti açısından köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve sayısal anlamda da ciddi bir yekün teşkil ettiğine dikkat çekti. Bölgede 300 yayın organının faaliyet gösterdiğini kaydeden Keleş, bunların 100’ünün Adana’da 90 adetinin Mersin’de, 70’inin Hatay’da ve 50 adetinin de Osmaniye’de olduğunu söyledi. Keleş, bu toplantıda dile getirilen talep ve şikayetlerin kayıtlara alınarak başkanlığa rapor edileceğini ifade etti.

Yerel medyanın öneminin büyük olduğuna değinen Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da yerel basını güçlendirme amacı ile başlatılan proje kapsamında düşüncelerini dile getirerek, meslek ve yerel medya açısından genel bir fotoğrafın çekileceğini söyledi. Kızıltaş, toplam 19 bölgede icra edilen bu toplantıların, bazı konuların ve sorunların gündeme getirilerek çözüm üretilmesi aşamasında önemli olduğunu söyledi.

Programda medya dijital dönüşümün önemine dikkat çekilerek, bu konuda başarılı sonuçlar alan Daily Sabah Gazetesi dijital bölümünden uzmanlar birer sunum yaptı.