Hafta sonu Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık

Adana’da 3 Aralık’ta yapılacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/13) ve 4 Aralık’ta yapılacak 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için belirlenen saatler arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağı bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022 E-YDS-2022/13 Sınavı ve 2022 Arabuluculuk Sınavı’na katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 3 Aralık 2022 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri ile 4 Aralık 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.