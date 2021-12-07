Gündüz Bakım Evi eğitmenlerine "Robotik Kodlama Eğitimi"

Adana Büyükşehir Belediyesi kurum içim eğitim çalışmaları kapsamında Gündüz Bakım Evi’nde çalışan eğitmenlere Robotik Kodlama Eğitimi verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerine Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nden Prof. Dr. Durmuş Aslan, Arş. Gör. Meltem Emen Parlatan, Arş. Gör. Vildan Kılıçay, Arş. Gör. Nazmiye Temiz, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nden Prof. Dr. Ozan Şenkal ve Öğretim Üyesi Dr. Emre Sezgin ve Uluslararası Final Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. İrem Gürgah Oğul, konuşmacı olarak katıldı. Eğitim, Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi Kurucu Başkanı Melek Sığırcı’nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Çocuklar için geleceğin dili olarak adlandırılan ve takım duygusu kazandırma, geliştirme, sorun çözme, analitik düşünme gibi birçok alanda beceri kazandıracak olan "Robotik Kodlama Eğitimi" ile hem Gündüz Bakım Evi eğitmenlerinin kendilerini geliştirmeleri, hem de geleceğin teminatı olan çocukların hayata daha iyi hazırlanmaları hedefleniyor. Robotik Kodlama Eğitimi, yeni neslin bu alana ilgisini artırarak geleceğin yazılımcılarının yetişmesine de imkan katkı sağlıyor.